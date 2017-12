Pedersen weet het doel weer te vinden: kan de Deen zijn eerste passage bij KV Mechelen overdoen?

Foto: © photonews

Afgelopen zomer keerde Nicklas Pedersen terug naar KV Mechelen na mindere passages bij AA Gent en KV Oostende. Dit weekend wist de Deen 2 keer te scoren in de wedstrijd tegen Genk en de vraag rijst nu of hij bij Mechelen zijn vorm kan terugvinden die hem zijn transfer naar AA Gent opleverde?

In zijn eerste seizoen bij KV Mechelen haalde Pedersen meteen een hoog niveau en kwam hij 12 keer tot scoren. Dit leverde hem een mooie transfer naar AA Gent op, maar dat werd geen onverdeeld succes. Mede door blessures kon hij nooit de hoge verwachtingen inlossen bij de Buffalo's.

Na zijn passage bij Gent werd de Deen overgenomen door KV Oostende, maar ook hier gooiden blessures weer roet in het eten. Aan het einde van vorig seizoen liep zijn contract dan af bij 'De Kustboys' en ex-werkgever KV Mechelen zag wel wat in een terugkeer van de speler.

Opmerkelijke cijfers

Bij Mechelen kwam Pedersen ondertussen al zestien keer in actie en wist hierbij 4 keer te scoren. Wat opmerkelijk is, is dat hij hiermee al beter doet dan over de hele lijn bij Oostende waar hij maar 1 keer het net kon vinden in 22 wedstrijden. Ook bij Gent waren zijn statistieken beduidend minder dan die bij 'Malinwa'.

Club Aantal wedstrijden gespeeld doelpunten KV Mechelen (2012-2013) 27 12 AA Gent (2013-2016) 47 11 KV Oostende (2016-2017) 22 1 KV Mechelen (2017-heden) 16 4

KV Mechelen en Pedersen blijkt dus toch wel een goed huwelijk en hopelijk kan de Deen nu blessurevrij blijven om een nieuw succesverhaal te schrijven Achter de Kazerne. Mechelen kan de punten immers ook goed gebruiken in de degradatiestrijd.