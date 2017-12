Belgische analist lyrisch over Bandé bij onze buren: "Verstandige jongen, polyvalent,..."

Foto: © photonews

Ajax heeft met Hassane Bandé een serieuze slag binnengehaald. Half Europa zat achter de tienersensatie van KV Mechelen aan, maar de Amsterdammers speelden het kortst op de bal. Peter Vandenbempt is - in tegenstelling tot Aad de Mos - wel overtuigd van zijn slaagkansen.

Vandenbempt zag ook welke ploegen de afgelopen weken in de Belgische tribunes zaten voor Bandé. "Afgelopen weekend zat bijvoorbeeld Marcel Brands van PSV nog voor hem op de tribune. Maar Ajax heeft snel gehandeld", zegt Vandenbempt aan de NOS.

"Anderlecht zal zich nu wel voor het hoofd slaan dat ze vorig jaar niet hebben toegeslagen, want Mechelen heeft deze jongen vervolgens als testspeler voor een habbekrats binnengehaald. Het is ook een verstandige speler, want hij heeft meteen Nederlandse lessen genomen. Het zegt wat over hem."

En hij kan overal wat aan de bak. "Het is een jongen die bij KV Mechelen al op de flank, in de spits en op de nummer 10-positie heeft gespeeld. Een polyvalente speler dus. Dat maakte hem aantrekkelijk voor clubs. Plus het feit dat hij in een korte periode flink wat doelpunten heeft gemaakt."