Sa Pinto kent zijn straf (en ze is milder dan wat het Bondsparket had gevraagd)

Foto: © photonews

Ricardo Sa Pinto hing een schorsing van zes wedstrijden boven het hoofd. De coach van Standard speelde echter de vermoorde onschuld bij zijn verdediging: "Ik ben hier het slachtoffer, mijn reputatie is eraan." En het werkte, want de Geschillencommissie gaf hem slechts drie wedstrijden schorsing.

Sa Pinto wordt van 7/12 tot 21/12 geschorst door de Geschillencommissie. Daartegen kan hij wel nog Hoger Beroep aantekenen. Hij zou dus de wedstrijden tegen Waasland-Beveren, Oostende en Gent missen. Hij krijgt tevens een boete van 1.000 euro.

Ik wilde dat de ref het reglement volgde

Sa Pinto vindt niet dat hij in de fout ging. "Ik deed niets verkeerd en weet niet goed wat ik hier doe", verdedigde hij zich. "Ze hadden mij gezegd dat de match bij het minste incident gestaakt zou worden. Ik wilde aan de ref tonen wat er gebeurd was en dat hij het reglement zou volgen."

Over zijn 'theater' was hij duidelijk. "Het was zeker geen theater, dat zit niet in mijn aard. Ik wil altijd winnen met fair play, maar regels zijn regels", noteerde Sporza.

Slachtoffer

"Ik ben een emotioneel persoon en vroeg om een verklaring. Maar ik heb de scheidsrechter niet beledigd en heb ook niet geprovoceerd. Ik had met de ref, de spelers en het publiek een goeie relatie. Ik ben correct geweest met iedereen. Anderlecht is de grote rivaal, dus natuurlijk zijn er veel emoties."

"Ik ben in deze zaak het slachtoffer. Mijn goede reputatie, van een coach die met goed voetbal wil winnen, ben ik voor eeuwig kwijt. Mijn familie en de club hebben ook veel schade. Dat herstellen we nooit meer en dat verdien ik niet."