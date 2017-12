Ervaren rotten Bossut en De fauw leggen de vier manco's van Essevee uit: "Zien dat we niet verdrinken"

Foto: © photonews

"3 op 27, dat is geen dipje meer, maar een zware dip", aldus Francky Dury na de nederlaag tegen AA Gent. En dus is het wonden likken. En verklaringen zoeken. En oplossingen vinden? Essevee zit diep, maar paniek is er (nog) niet. Wat zijn de grote manco's bij Essevee?

Vertrouwen

"We zijn kwetsbaar qua vertrouwen. Er sluipt twijfel in de ploeg, omdat passes van vijf meter die normaal geen probleem zijn nu ook niet meer lukken. We komen opnieuw in eigen huis op achterstand, een ziekte die we al een paar maanden hebben", legde Davy De fauw de vinger op de wonde.

"We wensen dit niemand toe, we zijn het gewoon om mee te strijden voor de top-6 en dan zit je in die boot en in de goede flow, maar nu zitten we er niet in en valt alles tegen en is het niet proberen te verdrinken. We willen aansluiten bij die middenmoot en hoger, dus willen we dit zo snel mogelijk keren."

Karakter

Een mening die ook door Sammy Bossut wordt gedeeld: "We zochten naar oplossingen, maar die vonden we niet. Er zit teveel twijfel in de ploeg en dat moet eruit om goede prestaties neer te zetten. We moeten nu karakter en mentaliteit tonen."

Soms eens een match winnen door te bikkelen

"We moeten scherper zijn in de duels en meer karakter tonen. Sommige spelers geloven momenteel niet genoeg in hunzelf, ook al kunnen ze genoeg voetballen. Anders zaten ze niet bij een ploeg als Zulte Waregem. Maar soms moet je ook eens een match winnen door te bikkelen. Het moet niet altijd met mooi voetbal zijn. Vijf goede passen zonder een kans te ontwikkelen, daar heb je ook niets aan."

Kwaliteit

Maar: “Het is niet enkel mentaliteit, maar ook kwaliteit. Het zijn brave jongens, maar we missen toch wel wat in elke linie. Er zal in januari toch iets moeten bijkomen, dat is duidelijk", aldus nog doelman Bossut.

"Ik maak me zorgen, het is vijf voor twaalf. Maar goed, we komen er wel uit. Iedereen moet nu mentaliteit tonen."

Ervaring voorin

Zeker vooraan ontbreekt het toch wel aan kwaliteit. Olayinka is geblesseerd en dus wordt Mbaye Leye meer dan ooit gemist. "We hebben een jonge ploeg en missen ervaring voorin, iemand die goed loopt, ..."

"Je kan die jonkies wel raad geven en zeggen dat ze in de hoeken moeten lopen, maar als de spelers het niet doen, dan sta je voor schut. En in ons systeem met hoge backs begint verdedigen ook al vooraan."