Waasland-Beveren zit in serieuze dip: "Één tegen drie, en toch binnen"

Foto: © photonews

Waasland-Beveren was samen met Antwerp en Moeskroen dé revelatie in het begin van het seizoen, maar de laatst weken laten de Waaslanders van hun pluimen.

Nul op negen, zo ziet de oogst er de laatste weken uit. Amper één doelpunt gescoord, maar liefst negen treffers tegen. Ontluisterend. Ook al werd er in de Beker gewonnen tegen Eupen.

Volgens coach Philippe Clement had zijn team een slechte dag. "Het was geen complete offday, maar het had wel enkele kenmerken ervan." Vooral de slechte start speelde Waasland-Beveren parten.

Pech

"Als je pas na een kwartier wakker schiet, heb je het aan jezelf te danken." Er kwam ook een stevige dosis pech bij kijken. "Hun eerste hoekschop ging binnen, hun eerste aanval ook. Het was dan nog één tegen drie, dan nog."