Standard gaat resoluut voor vrijspraak Sá Pinto en werpt dit argument in de strijd

Foto: © photonews

Kijkt Ricardo Sá Pinto vanavond tegen een schorsing van maar liefst 6 wedstrijden aan? Wel als het van het Bondsparket van de KBVB afhangt. Bij Standard kunnen ze niet lachen met het voorstel en gaan ze resoluut voor de vrijspraak.

De beelden zijn u intussen bekend: de Portugse coach die tijdens de cupmatch tussen Anderlecht en Standard op de grasmat van het Astridpark ging liggen nadat een fan een bekertje bier in zijn richting had gegooid.



Ricardo Sá Pinto himself moest zich vandaag verantwoorden voor zijn gedrag en verklaarde tijdens de zitting het volgende: "Ik ben altijd correct met iedereen en dat was vorige week niet anders. Ik heb niets gedaan waar zo'n een probleem moet over gemaakt worden."



Standard gaan voor niks minder dan de vrijspraak: "Omdat de match na het gooien van die beker had moeten stilgelegd worden, is de uitsluiting van onze trainer in feite ongeldig." Vanavond weten we of de trainer van 'De Rouches' al dan niet zes matchen moet brommen.