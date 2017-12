Opvallend: Standard na 17 speeldagen nog steeds in het rood qua doelsaldo

Foto: © photonews

Samen met Lokeren beschikt Standard over de zwakste aanval van de Jupiler Pro League. De Rouches scoorden tot dusver amper 18 keer.

En dat heeft ook gevolgen voor een opvallende statistiek. Na 17 speeldagen in onze hoogste klasse hebben de Rouches nog steeds een negatief doelsaldo. Sinds speeldag 4 staat Standard al in het rood. De Luikenaars verloren met 0-4 van Zulte Waregem, en vervolgens met dezelfde score tegen Club Brugge.

De verdediging kreeg het de eerste weken hard te verduren, maar nu wordt steeds vaker naar de aanval gekeken. In zes matchen scoorde Standard niet vaker dan één keer. Nochtans is Orlando Sa de meest efficiënte speler wat betreft doelpunten in verhouding tot aantal speelminuten.

Net als STVV

Het gebrek aan aantal goals speelt de troepen van Ricardo Sa Pinto parten. Naast Standard is ook STVV, de huidige nummer 4, een ploeg die met een negatief doelsaldo in de linkerkolom prijkt.