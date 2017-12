🎥 Pechvogel Renato Neto strijdvaardiger dan ooit: "Mijn doel? In januari op het veld staan"

Foto: © photonews

AA Gent is onder Yves Vanderhaeghe aan een sterke reeks bezig en dat terwijl een van dé sleutelspelers van 'La Gantoise' nog niet eens tussen de lijnen staat. Renato Neto werkt al maanden keihard aan zijn comeback na een zware knieoperatie. Maar er schijnt stilaan licht aan het einde van de tunnel.

De 26-jarige Braziliaanse middenvelder zag afgelopen zomer een (droom)transfer naar de Premier League afspringen door vervelende aanhoudende knieproblemen, tot overmaat van ramp werd er zelfs gevreesd voor het einde van de carrière van de publiekslieveling in de Ghelamco Arena.



Zo'n vaart liep het gelukkg niet voor Neto, die wel voor de derde keer in amper twee jaar tijd onder het mes moest. Hoeveel pech kan je hebben? Zijn inactiviteit werd begin augustus op 6 à 8 maanden geschat, we zijn intussen begin december en de harde bikkel van blauw-wit werkt naarstig aan zijn langverwachte comeback: