Ziet Waasland-Beveren zijn goudhaantje Morioka naar PO1-concurrent verkassen?

Opvallend bericht in de Waalse pers vandaag: STVV zou zijn zinnen gezet hebben op niemand minder dan Ryota Morioka. De Japanse nummer 10, dit seizoen al goed voor 7 goals en 8 assists, is een van dé smaakmakers in onze Jupiler Pro League. De interesse is natuurlijk geen toeval...

Morioka zou op Stayen namelijk in een Japanse omgeving terechtkomen want de Limburgse club, die dit seizoen volop meestrijdt voor een PO1-ticket, is sinds 1 december in handen van het Japanse DMM.com. Het onlinebedrijf nam de fakkel over van Roland Duchâtelet en echtgenote Marieke Höfte.



De nieuwe voorzitter Yusuka Muranaka zou met Morioka niet alleen sportief, maar ook op vlak van publiciteit een grote vis binnenhalen. De 26-jarige spelmaker van Waasland-Beveren komt namelijk ook flink in aanmerking om straks de WK-selectie van Japan te halen.



Een transfer naar een ambitieuze ploeg die momenteel beslag legt op de vierde plaats en uitzicht heeft op 10 topwedstrijden in play-off 1 zou voor Morioka interessant kunnen zijn met het oog op het wereldkampioenschap in Rusland, dat schrijft de RTBF. Vraag is natuurlijk of Waasland-Beveren na Zinho Gano nu ook nog een andere sleutelspeler wil laten gaan...