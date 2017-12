Kompany maakt het iedereen duidelijk: "Het is onzin als je die wedstrijd wil minimaliseren, het is de allerbelangrijkste ter wereld"

Foto: © photonews

Zondag om 17u30 zit iedereen in Engeland voor de tv gekluisterd. Dan staat er immers de wedstrijd tussen de nummers 1 en 2 van de Premier League op het programma. Een stadsderby tussen Manchester City en Manchester United. En voor Vincent Kompany is die wedstrijd niet zomaar eentje tussendoor.

Manchester City speelt morgen nog tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, maar de gedachten dwalen toch al af naar de stadsderby van zondag. Indien City wint, lijkt niets hun weg naar een volgende landstitel nog te kunnen verstoren.

City heeft nu immers al elf punten voorsprong op United. Voor Vincent Kompany - die in 2012 nog scoorde en zo City de titel schonk - is er niets belangrijker. "Ik druk op pauze wanneer het de derby is", zei hij op zijn persconferentie.

Het maakt niet uit op welke positie we staan

"Het seizoen telt dan niet meer voor mij, het gaat allemaal om de derby", aldus de kapitein. "Managers en spelers proberen het belang soms te minimaliseren, maar dat is onzin. Op dat moment is de derby de allerbelangrijkste wedstrijd ter wereld voor mij."

"Het maakt niet uit op welke positie we staan, of we nu een punt of drie punten moeten hebben. Het kan me niet schelen, we moeten gewoon met ons hoofd omhoog van het veld kunnen gaan."