Kan Anderlecht loodzware opdracht tot een goed einde brengen? "Alles moet perfect zijn"

Vanavond staat het levensbelangrijke duel tussen Celtic en Anderlecht in de Champions League op het programma. De Belgische landskampioen wacht een loodzware opdracht, want het moet met drie goals verschil winnen als het wil overwinteren in Europa.

Het is nog niet de campagne van Anderlecht geweest. Paars-wit verloor al zijn 5 wedstrijden, wist hierbij maar 1 keer te scoren en kreeg al 17 doelpunten te incasseren. En nu wacht er de Brusselaars een heel zware klus, want tegen Celtic moet er met minstens drie doelpunten verschil gewonnen worden indien er Europees wil overwinterd worden.

Gelooft coach Hein Vanhaezebrouck in de kansen van zijn team? "We moeten hier een goeie wedstrijd spelen en we moeten hier iets rapen. Dat zou al zeer goed zijn", aldus de trainer van Anderlecht op de persconferentie voor de match.

"Maar om met drie goals verschil te winnen en om door te stoten, dan moet alles perfect zijn en heb je bijzonder veel geluk nodig. Onze kansen zijn zeer klein. We moeten het realistisch bekijken. We gaan voor een resultaat. Winnen zou fantastisch zijn, maar een gelijkspel is ook goed", klinkt het bij Vanhaezebrouck.

Celtic gaat vol voor de overwinning

Bij Celtic zullen ze er alles aan doen om Anderlecht niet in de match te laten komen: “De match begint bij 0-0 en wij willen winnen. We zullen er tactisch staan en klaar zijn om een resultaat neer te zetten. We weten dat we dit kunnen", aldus Brendan Rodgers, trainer van Celtic.

