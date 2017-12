"Weet je wat het verschil is tussen Sá Pinto en God? God wil Sá Pinto niet zijn"

De fans van de Franstalige voetbaltalkshow 'La Tribune' konden gisteravond genieten van studiogast Laszlo Bölöni. De Roemeense coach van Antwerp reageerde in de Waalse variant van 'Extra Time' op de heftige kritiek van een zwaar ontstemde Ricardo Sá Pinto, die de tegenstand "anti-voetbal" verweet.

De 64-jarige Bölöni, die met 'The Great Old' positief weet te verrassen, reageerde op laconieke en ironische wijze op de uithalen van de immer vurige coach van Standard: "Ik heb respect voor zijn uitspraken, maar dat wil niet zeggen dat ik het er ook mee eens ben. De cijfers zeggen genoeg: wij hebben 23 keer gescoord, Standard 17 keer. Maar ik geef toe dat Standard fantastisch is, zij zijn zo ontzettend goed en wij immens slecht", klinkt het droog.



Beide heren kennen elkaar trouwens nog want Bölöni was bij Sporting Lissabon nog trainer van ex-aanvaller Sa Pinto. Dat leverde dan ook een sappige anekdote op: "De voorzitter van Sporting zei mij na het veroveren van de titel dat we geluk hadden gehad dat Sa Pinto zich in de eerste match gebleseerd had. Niet omdat hij zo slecht is, wel omdat hij een moeilijk karakter heeft."



En het bleef niet bij die leuke anekdote: "Weet je trouwens wat het grote verschil is tussen Sá Pinto en God? De goede God wil onder geen beding Sá Pinto zijn. Pas op, een prima trainer, maar hij leeft van conflicten", klonk het in de uitzending van gisteravond.