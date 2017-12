Interesse van Anderlecht en Club Brugge voor jonge Belg: "Ik moet vooral spelen"

Foto: © photonews

STVV staat nog steeds in de top zes en natuurlijk gaan de grote ploegen dan kijken wie de dragende spelers zijn bij de Limburgers. Een goeie Belg is immers altijd mooi meegenomen. En Alexis De Sart is dan ook hot.

We konden u twee weken geleden al melden dat zowel Anderlecht als Club Brugge al voorzichtig informeerden naar de middenvelder van STVV (dat kan u HIER lezen). In S/V Magazine reageert hij nu op die belangstelling.

"Voorlopig zijn het enkel geruchten. Meer moet je daar niet achter zoeken. Ik zit goed bij STVV en in principe doe ik hier het seizoen uit. Daarna zal ik met mijn entourage bekijken wat de volgende stap is. Maar ik wil het rustig aan doen. Ik hou in het achterhoofd wat er met andere jonge spelers gebeurd is. Op mijn leeftijd moet je vooral spelen", klinkt het verstandig.