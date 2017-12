Als het moeilijk wordt ... kan je Bob Peeters wel degelijk goed gebruiken

Bob Peeters begint aan een nieuw avontuur bij Westerlo, de club waar hij een dik jaar geleden werd ontslagen. De opdracht is duidelijk: de Kemphanen in het profvoetbal houden. En daar lijkt Peeters al bij al toch wel een geknipte man voor.

Het wordt de zevende opdracht als hoofdcoach voor Bob Peeters. In 2010 begon hij er aan bij het bescheiden Cercle Brugge. Hij begon er goed en haalde een negende en zevende plek binnen voor De Vereniging.

In het derde seizoen loopt het echter fout: Cercle stond in oktober op een troosteloze laatste plaats en Peeters werd aan de deur gezet. Toch waren de cijfers van Peeters bij Cercle niet slecht te noemen: 39 overwinningen, 22 draws en 41 nederlagen.

(Te) Snel kiest hij voor een nieuw avontuur bij AA Gent. Het zou uitdraaien op een grote ontgoocheling en mislukking: na 9 wedstrijden en met een 3 op 27 moet hij al meteen opnieuw zijn biezen pakken bij de Buffalo's.

Bij ambitieuzere teams als Charlton en Sporting Lokeren komt het ook nooit helemaal uit de verf wat Peeters wil doen, maar tussendoor slaagt hij er wel in om Waasland-Beveren én Westerlo te redden op het hoogste niveau.

Bij kleinere clubs die hard moeten werken en alles geven om in een degradatiestrijd het hoofd boven water te houden, lijkt Peeters een geknipte man. Dat mag hij nu ook bij Westerlo - gedeeld laatste in de Proximus League met Tubeke over het hele seizoen bekeken - opnieuw gaan bewijzen.

Een pluim overigens ook voor de coach, dat hij tijdens alle trainersontslaggolven in onze Belgische competitie de voorbije maanden nooit openlijk kandidaat was om als een gier een job over te nemen. Integendeel: als analist verdedigde hij - vanuit zijn eigen ervaring - meerdere collega's in moeilijke momenten.