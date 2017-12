Anderlecht heeft (dringend) spits nodig? Aad de Mos zou meteen deze speler op overschot strikken

Gilles De Bilde en Aad de Mos blikten vanavond op Q2 terug op de voorbije Champions League-campagne van Anderlecht. De teneur? Er zat veel meer in, die dramatische thuismatch tegen Celtic heeft paars-wit genekt. Terloops kwam ook het onderwerp potentiële (winter)versterkingen aan bod.

De Mos en De Bilde zijn het er roerend over eens dat Anderlecht vooral voorin een extra wapen nodig heeft. De ex-trainer van de Brusselse topclub zou niet twijfelen als het over één man gaat: "Er is sprake van oude bekende Aleksandar Mitrovic, die bij Newcastle in de problemen zit. Op huurbasis kan die al van dienst zijn. PSV werd kampioen, mede dankzij een huurling als Marco van Ginkel van Chelsea. Die speelde daar nooit in het eerste elftal, maar hij heeft PSV al veel bijgebracht. Echt een goeie speler." Op die manier kan dus ook de Servische tank Mitrovic van pas komen en belangrijk zijn.



Gilles De Bilde van zijn kant vreest dat het moeilijk wordt om een witte merel te vinden: "Wat ze zeker moeten vermijden, zijn aankopen zoals Nicolae Stanciu van 10 miljoen euro die compleet mislukken. Als je ziet wat er tegenwoordig betaald wordt voor een spits als Bandé, die acht keer scoort in de Jupiler Pro League, dan weet je dat het heel moeilijk wordt om iemand te halen waarvan je direct het rendement hebt dat hij er 15 à 20 tegen de touwen schiet."