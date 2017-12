Schrijft Ijsland een nieuw sprookjesverhaal op het WK? Ari Skulason (Lokeren) na de loting

Vorige week vrijdag rond 16u. Ergens in het Waasland zit er een Ijslander aan zijn televisie gekluisterd. Het is Lokeren-verdediger Ari Skulason, die volgende zomer op het WK te zien zal zijn.

Ari Skulason is al een vaste naam bij de nationale ploeg sinds zijn debuut in 2009. Intussen heeft de 30-jarige Ijslander al 52 keer caps achter zijn naam.

Ook op het Wereldkampioenschap in Rusland zal hij erbij zijn. Ijsland heeft zeker niet de gemakkelijkste groep geloot, maar we wilden vooral weten wat Skulason er zelf van vindt.

"Ik wou Argentinië of Brazilië, maar ik wou zeker niet Nigeria of Kroatië", reageerde hij daags na de loting. "We zitten waarschijnlijk in de moeilijkste groep van het WK. Het zal moeilijk worden om die ploegen te verslaan, maar we gaan ons er sowieso amuseren", klinkt hij vol overtuiging.

De Ijslanders schreven het sprookjesverhaal van het vorige grote toernooi. In hun eerste kwalificatie schopten ze het tot de kwartfinale (5-2 tegen gastland Frankrijk) en natuurlijk maakten we kennis met de 'viking clap', één van de taferelen waar we ook in Rusland naar zullen uitkijken.