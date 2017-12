Buffel voorspelt grote toekomst voor twee verdedigers en Genkse parel: "Op zijn positie kan hij een hele goeie worden"

KRC Genk mist momenteel enkele belangrijke pionnen, dat werd ook tegen KV Mechelen zaterdag (3-2-verlies) duidelijk. Wanneer iedereen fit is, loopt er bij de Limburgers veel intrinsiek talent rond.

Genk kon zijn sterke kern van vorig seizoen grotendeels bij elkaar houden, en haalde nog enkele gerichte transfers in huis. Ancien Thomas Buffel die al vele jaren in de Luminus Arena voetbalt, heeft als geen ander een kijk op welke jongens het op termijn ver zullen schoppen.

"Sander Berge heeft de maturiteit en présence om op zijn positie een hele goeie te worden", zegt Buffel over de Noor in Het Nieuwsblad. "Hij zou wat meer scorend vermogen moeten krijgen, nog wat meer diepgang in zijn spel ook. Al begrijp ik wel dat hij met Pozuelo en Malinovskyi voor zich behoudend moet spelen."

Toekomst in Engeland

Daarnaast ziet Buffel ook toekomst in twee centrumverdedigers. "Aidoo en Colley zijn verdedigers die alleen al wegens hun fysiek wel opgemerkt zullen worden door de Engelse clubs."