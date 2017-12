Clubicoon over luxe(spitsen)probleem in Brugge: "Belangrijk dat ze elkaar iets gunnen en blij zijn voor elkaar bij een goal"

Club Brugge beschikt over 4 goeie spitsen die onderling inwisselbaar zijn, je zal maar de trainer zijn die elke week de knoop moet doorhakken over wie gaat spelen. Wesley, Dennis, Diaby en Vossen, ze hebben allemaal hun kwaliteiten. Wij legden het luxeprobleem van Ivan Leko voor aan Gert Verheyen.

"Welke spitsen Leko precies moet opstellen, daar wil ik mij niet te fel over uitspreken. Ik vind dat je zoiets op training moet bekijken. Wij zien alleen maar de wedstrijden, een trainer ziet zoveel meer op een oefenveld. Je stelt logischerwijs de spelers op die op training het meeste laten zien, al hou je natuurlijk ook rekening met de prestaties in de vorige matchen. Eén ding is voor mij wel duidelijk: Club beschikt over vier goeie aanvallers."

Goed managen

Dennis 6 stuks, Wesley 5, Vossen 4 en Diaby 3, alle spitsen hebben hun aandeel in het Brugse succes. Dat maakt het kiezen er niet makkelijker op en er wordt dan ook duchtig gewisseld: "Dat je spitsen vroeg naar de kant haalt, is geen probleem als je dat goed weet te managen, er duidelijke afspraken zijn en de spelers mee zijn in jouw verhaal. Er is natuurlijk een verschil tussen aan een match beginnen en invallen, dat laatste is niet altijd evident."





Menta(a)l(iteit) > kwaliteit

Ook het thema van complementariteit komt aan bod, zo kiest Leko vaak voor Dennis-Wesley of Vossen-Diaby: "Mensen kijken vaak naar complementariteit in de zin van kwaliteiten en profielen, maar het mentale aspect is ook ontzettend belangrijk. Spitsen die samenspelen moeten elkaar iets willen gunnen, elkaar assists geven en bij een doelpunt ook oprecht blij zijn voor elkaar."



In play-off 1 van vorig seizoen ontbolsterde de fysiek imposante Braziliaan Wesley Moraes met enkele (knappe) doelpunten, wordt hij straks weer een belangrijk wapen in de titelstrijd? "Dat zal volledig afhangen van de vorm van het moment en wat hij dan laat zien. Dan kan je nu onmogelijk voorspellen", blijft Verheyen voorzichtig.



Tot slot is er het thema Jelle Vossen, die nu al een tijdje geen competitieveldgoal meer heeft gemaakt, Gert Verheyen ziet het probleem niet: "Kijk, Jelle heeft een historiek van een heel leven goals gemaakt te hebben. Het is niet omdat het nu even wat minder loopt dat er een probleem zou zijn. Zijn kwaliteiten zijn nog altijd dezelfde hoor."