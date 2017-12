Deze Noord-Afrikanen zouden de Rode Duivels in maart bekampen

België speelt op het WK in Rusland tegen Panama, Tunesië en Engeland. In functie van die tegenstanders worden ook de oefenpartners gekozen. Om de Noord-Afrikaanse speelstijl door te krijgen, heeft de KBVB al een tegenstander op de radar staan.

Volgens La Dernière Heure wordt de tegenstander in maart het Noord-Afrikaanse Marokko. Die zouden zelf gevraagd hebben om tegen België te mogen spelen in maart. Voor beide ploegen zou het een goeie voorbereiding zijn, want Marokko zit in een groep met Spanje en Portugal.

Chris Van Puyvelde, directeur van de KBVB, liet eerder al weten dat ze al tegenstanders op het oog hebben, maar dat die zouden gekozen worden na de loting. Ze hebben al contact gehad met verschillende grotere en kleinere naties.