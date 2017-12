Deze 12 landen strijden volgend jaar op de Algarve Cup

Foto: © photonews

De Algarve Cup 2018 geeft ons onder meer een heruitgave van de EK-finale tussen Denemarken en Nederland, ook de tien andere landen zijn nu bekend. De Red Flames waren er in 2016 bij.

Maar in 2018 zullen ze niet deelnemen in Portugal. Meer dan waarschijnlijk kiezen de Red Flames voor de Cyprus Cup - als dat toernooi kwalitatief hoog genoeg is voor de Belgische nationale ploeg met de matchen tegen Italië, Portugal en Roemenië voor de boeg in 2018.

12 landen

Wél aanwezig: Nederland en Denemarken, de twee ek-finalisten. Zij werden onderverdeeld in een groep met verder nog Ijsland en Japan.

In groep 1 zitten Australië, Noorwegen, Zuid-Korea en thuisland Portugal, in groep 2 zitten Zweden, China, Canada en Rusland. Dat de VS, Frankrijk, Duitsland en Engeland er niet bij zijn, lijkt erop te wijzen dat zij opnieuw een vriendschappelijk toernooi met vier landen gaan spelen in die periode.