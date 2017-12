Donderdag weten we of we gezichtsverlies voor heel Europa lijden...

Foto: © photonews

Donderdag is D-day voor de kandidatuur van Brussel om één van de speelsteden voor het EK 2020 te worden. Dat het er niet goed uitziet, hoeven we u niet te vertellen. De organisatie kan enkel nog rekenen op enige tegemoetkoming van de UEFA.

Vandaag staat Brussel als gaststad bovenaan de agenda van het Uitvoerend Comité van de UEFA. Tweeënhalf jaar voor de start van het toernooi kan Brussel immers nog steeds geen bouwvergunning voor het Eurostadion voorleggen. Ze moeten dus hopen dat ze nog tot eind januari uitstel krijgen om de nodige documenten klaar te hebben.

Indien de UEFA beslist om vandaag Brussel af te voeren, gaat de openstaande kandidatuur naar Cardiff of Stockholm. Het hoeft niet gezegd dat het een serieuze slag zou zijn voor ons land op de internationale voetbalkaart. Brussel was immers ook in de running om de openingsmatch te organiseren.