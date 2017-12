Drama voor Dries Mertens: Napoli verslikt zich in kneusje Feyenoord en is roemloos uitgeschakeld

Foto: © photonews

Eerst het onderspit moeten delven in de topper tegen Juventus en vanavond uitgeschakeld in de Champions League. De spelers en fans van Napoli zullen een paar dagen niet goed slapen. Dries Mertens gingen onderuit tegen Feyenoord (2-1). Op de koop toe won Shakhtar Donetsk met 2-1 van Man City.

Het was hoe dan ook al linke soep voor Dries Mertens en co. Napoli moest in een altijd sfeervolle Kuip voorbij een eergierige rode lantaarn Feyenoord, tegelijkertijd moest het hopen op een beetje medewerking van Manchester City op het veld van het altijd gevaarlijke Oekraïense Shakhtar. 'The Citizens' met een veredelde B-ploeg, Rode Duivel 'Driesje' voelde de bui al hangen.

Het begon nochtans goed...

Beginnen, deed het alvast uitstekend voor Napoli want na amper 2 minuten stond het op Nederlandse bodem al 0-1. De Pool Piotr Zielinski trof raak in de kluts, je zal tegenwoordig maar fan zijn van Feyenoord. Na de titeleuforie nu de ontnuchtering op het kampioenenbal. De Nederlandse kampioen mocht niet klagen want Dries Mertens had de score na 18 minuten al kunnen verdubbelen.

Deksel op de neus

En je weet hoe het gaat in voetbal, de ongeschreven wet: wie zijn kansen verzuimt af te maken, krijgt het deksel op de neus. Voorbij het halfuur stond het zowaar 1-1 via de Deense stormram Nicolai Jørgensen. Tot overmaat van ramp stond het in Oekraïne intussen 2-0 via Bernard en Ismaily. Napoli virtueel uitgeschakeld en het moest de kelk zelfs tot op de bodem ledigen: in de toegevoegde tijd kopte invaller Jeremiah St. Juste Feyenoord naar een delirium.

Jørgensen brengt Feyenoord langszij. De Deen kan ongehinderd de 1-1 voorbij Reina koppen. #FEYNAP pic.twitter.com/pdPXoWedFA — Stadion (@VTMStadion) December 6, 2017

2-1 en dus is de o zo leuke ploeg van Dries Mertens veroordeeld tot de Europa League. Voor de volledigheid geven we nog mee dat Sergio Agüero in extremis nog de eer van Manchester City redde, maar het volstond niet om de eerste nederlaag van het seizoen af te wenden. De Bruyne en Kompany samen met Shakhtar Donetsk bij de laatste 16. Feyenoord veegt net als Anderlecht die knullige nul weg en eindigt met drie punten.