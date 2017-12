'Eden Hazard tekent geen contract van 340.000 euro per week, en daar is erg goede reden voor'

Eden Hazard is waanzinnig goed bezig bij Chelsea. En dus ligt er voor de Rode Duivel een gigantische contractverbetering te wachten. Maar: Eden tekent niet. En daar is een goede reden voor.

Het nieuwe contract dat Eden Hazard bij Chelsea zou kunnen tekenen is er eentje waarbij hij niet minder dan 300.000 pond per week kan verdienen, omgerekend zowat 339 à 340.000 euro per week.

340.000 euro/week

Gigantisch veel én hij zou er meteen een van de best betaalde spelers uit de Premier League door worden. Maar: Hazard tekent voorlopig niet bij.

Volgens The Times is daar een erg goede reden voor: een contractverlenging zou volgens de Britse tabloid de plannen van Hazard in de war sturen om volgende zomer naar Real Madrid te trekken. En dus kunnen de geruchten daarover opnieuw aanzwengelen.