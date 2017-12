Blitzstart met 11 goals katapulteert goudhaantje Dennis meteen richting Brugse geschiedenisboeken

Foto: © Photonews

Publiekslieveling José Izquierdo out, nieuwe chouchou Emmanuel Dennis in. De 20-jarige Nigeriaanse spits had slechts enkele matchen nodig om de blauw-zwarte harten te veroveren. Razendsnel, leuke dribbelvoetjes en doelgericht. 11 goals maakte hij nu al in 20 matchen en dat is een straffe statistiek.

Club Brugge wees vandaag fijntjes op het feit dat de verrassende zwarte parel Dennis met zijn blitzstart in Jan Breydel meteen in de top-10 van meeste goals in de eerste 20 matchen bij de club prijkt. 11 stuks dus, gespreid over de competitie (6), de beker (4) en Europa (1). En dat is opvallend want hij maakte nog maar twee keer de 90 minuten vol.



Van een binnenkomer gesproken want de aanvaller die afgelopen zomer overkwam van het Oekraïense Zorya Luhansk staat te blinken tussen schoon volk. Zo doet hij evengoed als Jan Ceulemans, die eveneens 11 goals lukte in zijn eerste 20 aantredens. Carlos Bacca staat net boven Dennis met 12 stuks, de straffe lijst wordt aangevoerd door Rune Lange met 16 doelpunten.