De metamorfose van Esiti, van klungelaar naar geweldenaar: "De supporters hebben me pijn gedaan, ik wou me absoluut bewijzen"

Als je de naam van Esiti enkele maanden terug in voetbalkringen vernoemde, wekte dat vooral medelijden op. In die eerste weken zat hij in een echte vertrouwensdip, maar daar knokte hij zich helemaal uit. Het medelijden maakt plaats voor ontzag, zowel bij ploegmaats als bij tegenstanders.

“Normaal gezien ben ik niet de man van de lange ballen, maar ik heb heel veel geleerd van Hein Vanhaezebrouck”, aldus Esiti. “Op training werkte ik eraan, maar het was niet mijn sterkste punt. Ik stond te kijken van wat jongens als Neto en Van der Bruggen op dat onderdeel presteerden. Bij hen kwam dat natuurlijk.”

In de wedstrijden zagen we het hem onder Vanhaezebrouck amper doen. “Ze hebben me ingeprent dat ik meer moet durven. Hein zei me dat ook al, maar ik wil de bal niet verliezen, daarom koos ik vaker de optie achteruit.”

Wat willen ze nu? -Anderson Esiti

Het loont, hij zette met een pracht van een lange bal de aanval van de winning goal in Waregem op. Het teken dat er iets veranderd is. “Ik doe het nu veel vaker. Tegen Lokeren koos ik écht vaak voor de lange bal, zoveel dat mijn teammaats me moesten intomen. 'Oké, Anderson, rustig', zeiden ze. Tja, wat willen ze nu?”

De grote verandering kwam er na de thuiswedstrijd tegen Essevee. “De kentering in mijn hoofd kwam er na de wedstrijd thuis tegen Zulte Waregem.” Hij werd er uitgefloten door het publiek. “Toen voelde ik echt de woede van de fans.”

Extra motivatie dankzij woeste fans

Het deed hem nadenken. “Ik was kwaad en ben meteen naar huis gegaan, het heeft me echt pijn gedaan. Daar heb ik mijn wedstrijd bekeken.” Hij zag op de beelden dat de fans wel eens gelijk konden hebben. “Ik dacht: 'oké, geen probleem, ik weet dat ik beter kan.'”

Het zorgde voor extra motivatie voor de terugwedstrijd tegen Zulte Waregem. “De kritiek van de fans spookte door mijn hoofd, ik wist dat dit het team was waartegen dat gebeurd was. Hier wou ik me absoluut bewijzen.”