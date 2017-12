Zoals Stratego? "Eens ze je vlag pakken, ben je een pispaal, sta je voor schut en is het gedaan"

Voor de match tussen Anderlecht en Standard in de Belgische Beker namen supporters van paars-wit de vlag van Standard-fanclub PHK af. En ja, dat is wel degelijk een erg belangrijke zaak.

Vele neutrale supporters keken de voorbije week raar op toen PHK aangaf er mee te gaan stoppen na de diefstal van de vlag, maar dat is wel degelijk erg belangrijk. Dylan - een lid van de Ultra's van de Union Boys - legt ons even haarfijn uit waarom.

"Het is meer dan een vlag of een spandoek, het is de identiteit van de groep, zelfs de identiteitskaart van de groep. Je kan zoiets niet vervangen. Eens ze je vlag hebben afgepakt, ben je het lachertje van de wereld, een pispaal, een mikpunt van spot. In de wereld van de supporters gaat het zo."

"Het was al de tweede keer dat het gebeurde bij PHK, dus is het logisch dat ze zichzelf in vraag stellen. Dat moeten ze doen. Niemand reageerde op het moment zelf, dat was al vreemd want voor je vlag zou je zelfs een stadionverbod moeten riskeren, zo belangrijk is het."

"Het ergste van de zaak is dat het en plein public is gebeur. Iedereen heeft het gezien. En dan nog in een match tussen twee van de grootste clubs van België. Zo'n vlag is als een familielid, je moet ze echt bewaken en zien terug te krijgen als je ze kwijt bent. Als je geen vlag meer hebt, dan is je bestaansrecht ook weg. Dan is het gedaan."