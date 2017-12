Geen De Bruyne en Kompany bij Man City, dat z'n jongste debutant ooit voor de leeuwen gooit

Voor Manchester City staat er vanavond niet bijster veel meer op het spel in de Champions League en dus kan 'Pep' Guardiola rustig roteren met het oog op de 'Manchester Derby' van komend weekend. Goed nieuws is dat alvast voor Phil Foden, een 17-jarige piepkuiken dat zijn debuut mag vieren.

17 jaar en 191 dagen om precies te zijn, dat is de leeftijd van Foden. De veelbelovende middenvelder wordt zo meteen de jongste City-speler ooit in de Champions League. Opvallend en het is dan ook uitkijken naar zijn prestatie, zeker nu Kevin De Bruyne en Vincent Kompany niet van de partij zijn.



'KDB', in bloedvorm, pakte tegen Feyenoord zijn derde gele kaart en kijkt op bezoek bij Shakhtar Donetsk geschorst toe. De Belgische sleutelpion kan zo uitrusten voor de stadsderby tegen collega-Rode Duivels Romelu Lukau en Marouane Fellaini. 'Skipper' Kompany zit dan weer niet in de selectie.