Van Holsbeeck wil het allerhoogste en bespreekt wintermercato: "Dan zijn we klaar voor titelstrijd"

Herman Van Holsbeeck is met Anderlecht Europees uitgeschakeld, ondanks de knappe zege op bezoek bij Celtic Glasgow (0-1). Aangezien paars-wit ook al uit de Beker van België ligt, is er slechts één doel meer.

En dat ene doel dat Anderlecht dit seizoen nog heeft, dat is de titel in de Jupiler Pro League. Paars-wit staat momenteel op zeven punten van Club Brugge, maar dat zijn er met ons play-offsysteem eigenlijk maar 3,5. En dus ligt alles nog open.

Titelstrijd

"De focus moet op de titel liggen", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Er daarvoor heeft deze ploeg niet zoveel nodig. Al missen sommige jongens momenteel vertrouwen, en dan heb ik het vooral over de spitsen."

En dus mogen wintertransfers zeker niet worden uitgesloten, al blijft Van Holsbeeck spaarzaam: "Misschien moeten we iets doen in januari, maar dan moet het er echt wel boenk op zijn. En dan is deze ploeg klaar voor de titelstrijd."