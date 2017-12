Dit is de echte reden waarom Club Brugge zijn keeperstrainer ineens op straat zette

Het kwam gisteren toch vrij onverwacht: het ontslag van Jan Van Steenberghe bij Club Brugge. De keeperstrainer van blauw-zwart werd na drie jaar bedankt voor bewezen diensten. "Het draagvlak voor een verdere samenwerking werd steeds kleiner", aldus CEO Vincent Mannaert. Het boterde niet...

Tussen Van Steenberghe en Ivan Leko was het al een tijdje geen al te beste relatie meer, weet Het Nieuwsblad. De keeperstrainer had onder Michel Preud'homme heel wat vrijheid om met zijn doelmannen te werken, maar Leko had andere ideeën.

Hij wou dat zijn doelmannen op training meer de gewone oefenvormen meededen, in plaats van puur met hun keeperstrainer te werken. Leko wou bij zijn aanstelling ook al een andere keeperstrainer meenemen, maar Club wou de trainersstaf zoveel mogelijk behouden.

Ruzies

Het leidde tot ruzies die nooit werden uitgeklaard. Nu zowel Ethan Horvath als Guillaume Hubert in een vormdip zitten, werd het op de spits gedreven en moest de samenwerking stopgezet worden. De sfeer in de trainersstaf was immers niet ideaal.