Ex-Antwerpspeler Kevin - "Voor 5 miljoen euro naar Beerschot? Nooit!" Oris spreekt over (voetbal)toekomst: "Twee interessante voorstellen"

Kevin Oris was misschien wel een van de Belgen in het buitenland waar we het minste van hoorden de voorbije jaren, maar Eric Goens maakte daar in Bargoens komaf mee. Ondertussen is duidelijk dat Oris op 1 januari transfervrij is, maar wat biedt de toekomst?

Kevin Oris is terug in België en bezig met een B&B te bouwen in Geel. Die zou volgende zomer al kunnen opengaan, al zou het ook later kunnen zijn - afhankelijk van de voetbaltoekomst van de ex-aanvaller van Antwerp.

"Het wordt sowieso mijn laatste jaar als profvoetballer", aldus Oris in Het Laatste Nieuws. "Ik verlengde mijn contract bij Sanga niet, omdat het de bedoeling was terug te keren naar België. Maar inmiddels zijn er twee aantrekkelijke van clubs uit Vietnam en Thailand gekomen. Voor mijn gezin is dat aantrekkelijk, omdat we daar nog niet geweest zijn."

5 jaar Azië

En dus komt er misschien toch nog een vervolg aan het verhaal van Oris in Azië. Bij Antwerp werd hij op een bepaald moment gescout door iemand uit Zuid-Korea. 1 keertje kwamen ze kijken, de rest is geschiedenis. Via Daejeon Citizens, Jeonbuk Motors, Liaoning, Incheon United en Kyoto Sanga maakte hij sier in Azië.

Op het juiste moment heel veel geluk gehad

“Ik heb op het juiste moment in mijn carrière heel veel geluk gehad. Ik ken honderden, zelfs duizend spelers die kwalitatief beter zijn dan ik. De kans die ik kreeg om in Korea te gaan voetballen is er gekomen op basis van één match”, aldus Kevin Oris daarover in Bargoens.

In het programma maakte hij ook duidelijk dat met zijn Antwerpverleden een contract bij Beerschot-Wilrijk nooit een optie zou kunnen zijn. "Voor twee miljoen euro per jaar naar Beerschot? Nooit. Ook niet voor 3 of 5 miljoen euro? Nooit! Nee, echt niet!"