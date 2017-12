Knap: zo gaat de nieuwe hoofdtribune van KV Mechelen eruitzien

Foto: © photonews

Twee tribunes werden al helemaal aangepakt door KV Mechelen, maar Malinwa stopt daar niet bij. Zo gaan ze nu 12 miljoen euro investeren in een nieuwe hoofdtribune en oefencomplex.

Het is de derde fase van de verbouwing. Marc Faes, algemeen manager van KV Mechelen, liet al weten zo snel mogelijk met de werken te kunnen beginnen: "Het geld is er, we hopen na het seizoen te kunnen starten", klonk het in Gazet van Antwerpen.

Budgetstijging

De capaciteit zal ongeveer dezelfde blijven met 2000 zitjes op de nieuwe hoofdtribune, maar er werd vooral aan het zakelijke gedacht. "De extra commerciële mogelijkheden zullen onze club structureel versterken. Zo zullen we een nieuwe budgetstijging kunnen waarmaken. Op die manier hebben we extra middelen om ons sportief te versterken", aldus Faes op de clubwebsite.

De nieuwe tribune zal er flitsend uitzien, afgaande op de eerste beelden die al werden vrijgegeven van maquettes via de webstek van KV Mechelen.