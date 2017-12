Op dit uur mag het al wat meer zijn: weinig punten voor Feyenoord in Champions League, maar deze verdediger wint in het leven met knappe vrouw

Foto: © Instagram.com

Neen, Feyenoord heeft er geen leuke groepsfase in de Champions League opzitten, zoveel is duidelijk. Maar het is niet al treurnis en droefheid, toch niet voor verdediger Jan-Arie van der Heijden.

De 29-jarige centrale verdediger is namelijk al een tijdje samen met ene Martine van Duijvenbode, een - hoe kan het ook anders - bekend model in Nederland.

Ze stond onlangs nog in de FHM 500 - zeg maar de lijst met de knapste vrouwen op aarde. En dus heeft 'Scharie' het lekker voor elkaar. Een bloemlezing:

Shot for Studio Anneloes 📸 - #smilemore #happyweekend #dutchies Een bericht gedeeld door Martine van Duijvenbode (@martine.van.duijvenbode) op 2 Dec 2017 om 12:18 PST

📸 by Mark Candari - #newwork #blackandwhite #dutchie #calvinkleinunderwear #ck Een bericht gedeeld door Martine van Duijvenbode (@martine.van.duijvenbode) op 18 Sep 2017 om 10:10 PDT

WORK OUT ✔️- #jumpingrope #boxing #doubleunders #woutervanderlinde #dutchie #sportyspice #nikewomen Een bericht gedeeld door Martine van Duijvenbode (@martine.van.duijvenbode) op 25 Aug 2017 om 3:11 PDT