🎥 Mertens haalt zijn beste moves boven en 'flirt' met Nederlandse journaliste

Dries Mertens keert vanavond met Napoli terug naar Nederland, waar hij helemaal doorbrak bij AGOVV, Utrecht en PSV. Dat hij er zin in heeft, bleek al op de persconferentie.

Toen een Nederlandse journaliste hem vroeg of het fijn was om terug te zijn, ging Mertens even aan het flirten. "Het is ook leuk om jou weer terug te zien", zei hij tegen Aletha Leidelmeijer van FOX Sports.

Iets wat de Nederlandse zender zelf ook als een vleugje romantiek zag. Bekijk hieronder de beelden. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Dat we Mertens geen ongelijk kunnen geven, is bij dezen gebleken.