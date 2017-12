Alles loopt op wieltjes bij Club Brugge, maar of deze drie spelers zo gelukkig zijn...

De 3-4-3 werd een 3-5-2 en vertrokken was de trein van Club Brugge voor een indrukwekkende reeks van 13 overwinningen in 17 matchen. De puzzelstukjes passen wonderwel in elkaar en dus hoeft Ivan Leko nauwelijks iets te wijzigen aan zijn basiself. Goed voor zij die spelen, minder leuk voor de bank.

In tegenstelling tot bij Michel Preud'homme valt de wekelijkse opstelling van Ivan Leko vrij makkelijk te voorspellen. De Kroatische coach houdt vast aan het 'winning team' en dat betekent dat je de namen van deze jongens met 99,99% zekerheid kunt invullen: Mechele, Poulain, Denswil, Nakamba, Vormer, Vanaken, Cools en Limbombe. Enkel in de spits varieert Leko, die over vier onderling inwisselbare pionnen beschikt, geregeld en ook in doel zagen we - noodgedwongen gezien de weinig secure prestaties - al wat personeelswissels.

Drie spelers met probleem

Vaste mensen in de basis, dat betekent natuurlijk ook vaste mensen op de bank. En ook die kan je intussen uit het hoofd opdreunen: Laurens De Bock, Helibelton Palacios (vaak ook niet eens geselecteerd), Timmy Simons, Jordy Clasie en Lior Refaelov. Saulo Decarli laten we even buiten beschouwing want de Zwitser pendelt voorlopig tussen basis en bank. Na een onzekere start, enkele prima matchen en vervolgens een verwijzing naar de bank door de terugkeer van ervaren rot Poulain mocht hij tegen Zulte Waregem en (beker) en Eupen (competitie) opnieuw opdraven.



De bijna 41-jarige 'bompa' Timmy Simons, dat is een geval apart. Die kent zijn rol, en die situeert zich meer en meer in de kleedkamer en op het oefenveld. Vergis u niet, nog altijd cruciaal en belangrijk als mentor en motivator van de jonge garde. Clasie is na wat fysieke ongemakken stilaan weer de oude en mist enkel nog wat matchritme. De Nederlandse pitbull staat intussen al dicht bij een basisplaats. Wie blijven er dan nog over? Voor wie wordt de situatie zo stilaan hopeloos? Juist: Refaelov, De Bock en Palacios.



Laurens De Bock:

De linksback van Club Brugge was basisspeler in het kampioenenelftal, maar het moet gezegd: onomstreden is hij nooit geweest in Jan Breydel. Defensief trekt hij zijn plan - al gaat het licht af en toe nog eens uit - maar offensief brengt hij te weinig in het systeem van Leko. De ex-speler van Lokeren, die a bijnal vijf jaar op Olympia vertoeft, viel afgelopen zondag tegen Eupen zwaar door de mand. Een gebrek aan matchritme kan een excuus zijn, maar punten heeft 'Bockie' niet gescoord. Franky Van der Elst was behoorlijk hard voor de Oost-Vlaming: "Te weinig dynamiek, volume en intelligentie" om de volledige linkerflank af te dweilen en de ontbolsterende Limbombe te bedreigen. Die heeft op defensief vlak veel progressie gemaakt en scoort belangrijke goals.







Helibelton Palacios:

De Colombiaan werd tijdens de wintermercato van vorig seizoen binnengehaald als een offensieve, snelle en technisch onderlegde rechtsback. Tijdens de Spaanse winterstage maakte de aanwinst van Deportivo Cali al meteen een prima indruk en ook zijn eerste invalbeurt op het veld van Standard (0-3) deed het beste verhopen. Wat volgde was een pak minder en pas in play-off 1 kwam de 24-jarige Zuid-Amerikaan weer boven water. Hij kwam nog zeven keer in actie, maar zonder een verpletterende indruk na te laten. Onder Ivan Leko was hij aanvankelijk basisspeler, tot het debacle in Athene. Palacios viel - niet als enige - door de mand. De nog wisselvallige Dion Cools kreeg zijn kans en greep die ook. Probleem van Palacios: offensief een meerwaarde, defensief (nog) wankel.







Lior Refaelov:

'Rafa' is een monument in Brugge, hij vertoeft er dan ook al sinds de zomer van 2011 en maakte alle diepte- en hoogtepunten van de voorbije jaren mee. Na een al memorabele Europese campagne die hem de bijnaam 'Mister Europe' opleverde, schonk hij Club in 2015 ook nog eens de Belgische beker. Een jaar later was hij ondanks fysieke ongemakken mee beslissend in de titelstrijd. In de bovenste schuif bij Michel Preud'homme en aanvankelijk ook door Ivan Leko op een voetstukje geplaatst. Begon sterk én vooral fit aan het seizoen, maar het 3-4-3-systeem bleek kwetsbaar. Het duo Nakamba-Vormer als centrale as kreunde en dus posteerde Leko met Hans Vanaken een extra mannetje (mét loopvermogen) op de middenstrook. Refaelov was het kind van de rekening.





Exodus voor 'Rafa'?

De wintermercato zal uitwijzen of het genoemde trio moet vrezen voor de toekomst, maar vooral Lior Refaelov lijkt een grote kanshebber om de club in januari te verlaten. Zijn thuisland lonkt, alleen zaait het familiale aspect - zijn vrouw en kinderen zijn gelukkig en perfect ingeburgerd in Brugge - twijfel in het hoofd van de technisch verfijnde artiest. De Bock en Palacios zitten in een andere situatie, maar dat zij (voorlopig?) niet kunnen brengen wat Ivan Leko in zijn geijkte en herkenbare systeem verlangt van moderne flankspelers is glashelder. Tijd zal raad brengen, op naar de naderende wintermercato.