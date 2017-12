Oostende krijgt wel héél schoon volk over de vloer dit weekend

Foto: © photonews

KV Oostende heeft heel wat scoutingsaanvragen gekregen voor de match van zaterdag tegen KV Mechelen. Zo sturen onder meer Juventus en AC Milan een mannetje naar de Versluys Arena.

Juventus, Sampdoria, AC Milan en Leverkusen zijn al zeker present. Nu Hassane Bandé van KV Mechelen aan Ajax verkocht is, hebben we er het raden naar wie ze komen scouten. Bij Oostende hopen ze nog altijd een grote slag te slaan met Antonio Milic, waar ze heel wat geld in zien.

Ook Knowledge Musona zou nog in de belangstelling staan van vele clubs. Maar ook bij KV Mechelen loopt er nog heel wat jong talent rond.