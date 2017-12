Standard niet akkoord met zware straf voor toneel Sa Pinto: "Disproportioneel"

Ricardo Sa Pinto kreeg van het Bondsparket een zware straf voorgesteld. Hij zou maar liefst drie wedstrijden aan de kant moeten blijven.

Daartegen gaat Standard in beroep. Dat laat Standard zelf weten in een persbericht. "Gezien het disproportionele karakter van de aan zijn coach opgelegde straf, Ricardo Sa Pinto, is Standard de Liège van mening dat het geen andere keuze heeft dan in beroep te gaan tegen dit vonnis."

Dat beroep wordt op vrijdag 8 december behandeld. Sa Pinto ging tegen Anderlecht ostentatief op het veld zitten nadat hij bier naar zich kreeg. Hij legde het spel zo stil.