Stuivenberg houden of laten gaan? Dit zijn de argumenten

Het gaat niet goed met Racing Genk. De club sprak de ambitie om in de top drie te eindigen uit, maar zelfs play-off 1 halen zal een groot succes zijn. Intussen worden de vraagtekens die achter de naam Albert Stuivenberg worden geplaatst steeds groter.

Dimitri De Condé en Patrick Janssens gooiden Peter Maes een jaar geleden op de keien en haalden Stuivenberg. Zij zullen de Nederlander zo lang mogelijk blijven verdedigen, logisch. “Het probleem ligt niet bij de coach”, klonk het bij de technisch directeur zaterdagavond.

Voor voorzitter Croonen ligt de positie van Stuivenberg minder gevoelig. Hij durft de Nederlander wel in vraag stellen. Een moeilijke situatie in Limburg. Moet men het vertrouwen blijven geven aan de oefenmeester? Wij lijsten enkele argumenten op.

Ja, Stuivenberg moet blijven want…

1. De coach kan blijkbaar nog wel rekenen op heel wat steun. Zoals eerder geschreven zullen Janssens en De Condé hem niet laten vallen. Zaterdag spraken we met Siebe Schrijvers en ook hij stelde dat er geen probleem is met de trainer. Ook de manier waarop de spelers in de tweede helft vochten, lijkt te bewijzen dat ze nog achter Stuivenberg staan.

2. Stuivenberg heeft af te rekenen met een pak geblesseerden. Door het uitvallen van Sander Berge en Bryan Heynen wordt Genk getroffen in het hart. Niet evident om in de huidige kern een oplossing te vinden en daar maakt de tegenstander gebruik van.

Nee, Stuivenberg moet vertrekken want…

1. De resultaten vertellen eigenlijk voldoende. De oefenmeester haalt duidelijk niet uit deze kern wat erin zit. Genk geraakt maar niet in de top zes en na de overwinningen tegen Club Brugge en Anderlecht bedraagt het bilan opnieuw amper 5 op 15.

2. Er zit geen evolutie in het voetbal van Racing Genk. De eerste helft in Eupen was ronduit dramatisch, maar dan volgde de winst tegen Club en Anderlecht. Iedereen dacht dat Genk vertrokken was, maar niets is minder waar. Voetballen tegen teams die ruimte laten, lukt nog wel. Maar tegen teams die goed in de organisatie blijven, krijgen de Limburgers geen deuk in een pakje boter getrapt en Stuivenberg vindt geen oplossingen.

3. De ziel en het vertrouwen lijken zoek. Supporters die zaterdagavond getuige waren van wat Genk in de eerste helft in Mechelen op de mat bracht, moeten toch veel goesting hebben gehad om hun sjaal ergens op zolder ver weg te bergen. Er was totaal geen overgave, de ziel leek uit de ploeg en het is niet de eerste keer dat dit gebeurde.

4. Soms is de chemie tussen een spelersgroep en de coach uitgewerkt en heeft het team gewoon nieuwe input nodig. Dat hoeft helemaal niets te maken te hebben met de kwaliteiten van de trainer. Kijk maar naar wat Anderlecht, AA Gent en Oostende neerzetten na de trainerswissel.

Eupen

Het is geen makkelijke knoop die men op de bovenste verdieping in Genk moet doorhakken want er is wel wat te zeggen voor beide scenario's. Maar indien de Limburgers zaterdag niet winnen tegen hekkensluiter Eupen, dan lijken de opties echter nog heel beperkt.