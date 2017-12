Van der Bruggen voor het eerst sinds lang nog eens kapitein in Ghelamco Arena: "Ik ben echt benieuwd"

Foto: © photonews

Voor Hannes Van der Bruggen is het moment eindelijk aangebroken. Bijna een jaar na zijn vertrek keert de voormalige kapitein van AA Gent terug naar de Ghelamco Arena. Iets wat hij voor geen geld van de wereld wil missen.

“Ik ben heel tevreden dat ik tegen Waasland-Beveren geen gele kaart gepakt heb”, aldus Van der Bruggen. “Anders had ik de match op Gent gemist en dat wou ik absoluut vermijden. Ik had mij echt voor het hoofd gestoten.” Het wordt een speciale wedstrijd voor Van der Bruggen, die vanuit de Gentse jeugd doorbrak in de A-ploeg, kapitein werd, maar het dan toch niet kon doortrekken.

“Dat ik er als kapitein mag spelen, is mooi meegenomen. Ik ben vooral benieuwd naar hoe het is om daar als tegenstander te zijn. Of mijn WhatsApp vol zal zitten met berichten? Dat kan zeker”, lachte de captain van KV Kortrijk.

De Beker is altijd een doel voor mij, het wordt tijd dat ik eens de finale speel -Hannes Van der Bruggen

Niet alleen in de competitie treffen AA Gent en KV Kortrijk elkaar, enkele dagen later is het in de Beker ook opnieuw van dattum. Dan speelt Van der Bruggen met zijn Kerels wel in het eigen Guldensporenstadion. “Het worden twee spannende wedstrijden, we hebben alleszins ambitie om door te gaan.”

De Beker heeft immers ook een speciale plaats in het hart van Hannes Van der Bruggen. “Persoonlijk is de Beker elk jaar een doel voor mij. Ik heb met AA Gent al drie keer de halve finale gehaald, maar nog nooit de finale. Ik denk dat het wel eens tijd wordt dat ik zo'n finale speel. Er zitten nog moeilijke ploegen in, maar thuis kunnen we misschien verrassen”, sloot hij af.