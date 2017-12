🎥 Noorse speler zwaar in het oog van de storm na obscene scène met beker voor zijn klokkenspel

Een prijs vieren in het voetbal, het levert soms dolle taferelen op. Een speler van het Noorse Lillestrøm kan er een aardig woordje over meespreken. Omdat hij tijdens een uitbundig bekerfeestje de beker voor zijn geslachtsdelen hield, staat hij in Noorwegen nu werkelijk in het oog van de storm.

Aleksander Melgalvis Andreassen is de naam en die zal zich zijn stripact voor de ogen van de fans van bekerwinnaar Lillestrøm, dat in de finale van afgelopen zondag Sarpsborg 08 met 3-2 afdroogde, nog wel eventjes beklagen. De Noorse voetbalbond kon immers niet lachen met zijn obscene uitspatting. De iets te uitbundige Andreassen (28) hield de beker namelijk voor zijn klokkenspel en dat leverde hem een fikse uitbrander op.



"Uiteraard mag je vieren, maar dat kan wel met iets meer respect naar de bekercompetitie toe. Hij deed het misschien niet met opzet, maar hoop wel dat hij inziet dat dit een stap te ver was", klinkt het bij de voetbalbond. De speler zelf reageerde laconiek: "Moet ik mij misschien ook excuseren bij de koning? Neen, ik heb er geen spijt van. Mijn oma? Die heeft het niet gezien, denk ik. Ze heeft geen internet of sociale media."