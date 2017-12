🎥 Prachtig doelpunt van Red Flame Yana Daniëls - voldoende voor kwartfinales in Engelse beker

Foto: © photonews

In de WSL Cup in Engeland stond op woensdagavond nog een belangrijk duel op het programma tussen Chelsea en Tottenham Hotspurs. Een gunstig resultaat zou enkele Belgian Red Flames verder helpen. En voorwaar!

Yana Daniëls, Julie Biesmans en Lorca Van De Putte zitten dit seizoen bij het Engelse Bristol City. In de Engelse WSL Cup zaten ze in een poule met onder meer Chelsea en Tottenham.

🔁👌This goal deserves a gif ©Yana Daniëls - Bristol City WFC pic.twitter.com/tPgtE10rW4 — Belgian Football ♀ (@TeamBelgica) December 6, 2017

Door een zege tegen Brighton & Hove Albion - met onder meer een prachtig doelpunt van Daniëls - stond Bristol plots tweede in de groep. Chelsea moest dan absoluut winnen van Tottenham om die plek vast te houden.

En zo geschiedde, want Chelsea won in eigen huis met 4-1 van Tottenham. En zo gaat Bristol als tweede in de groep mee naar de kwartfinales van de WSL Cup. Ook Sunderland, Liverpool, Reading, Arsenal, Man City en Everton dingen nog mee naar de hoofdprijs.