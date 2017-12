Anderlecht-speler die nog niet in het kraam van Vanhaezebrouck paste overweegt een vertrek: "Ik moet goed nadenken"

Ivan Obradovic beleeft een moeilijk seizoen bij Anderlecht. De Servische international speelt onder Hein Vanhaezebrouck niet altijd, en dat is nefast voor zijn WK-selectie.

Onder Vanhaezebrouck stond Obradovic in slechts 4 van de 13 wedstrijden aan de aftrap. Tegen Celtic mocht de linksback nog eens meedoen, al beseft hij dat meer speelminuten nodig zijn om in juni met Servië naar Rusland te gaan.

Historische gebeurtenis

'Het WK is een historische gebeurtenis voor ons land", verklaart Obradovic in Het Nieuwsblad. "We zijn er niet elk groot tornooi bij en ik wil het voor geen geld ter wereld missen. Daarom moet ik goed nadenken. Als ik bij Anderlecht echt maar één match op de drie speel, moet ik in januari misschien een oplossing zoeken. Al is het nu nog te vroeg om al uit te kijken naar een andere club. Eigenlijk hoop ik nog altijd dat ik mij in december toch opwerk tot een vaste waarde bij Anderlecht."

Toch had Obradovic al een gesprek met Vanhaezebrouck. "Ik heb hem gewoon gevraagd om eerlijk te zijn met mij en dat zal hij doen. Ik wil geen risico's nemen met het oog op het WK."