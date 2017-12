Hooligans Antwerp weer vrijgelaten na aanval op supportersbussen Beerschot Wilrijk

Foto: © photonews

Een aantal supporters van Antwerp zaten nog opgesloten voor de aanval op supportersbussen van Beerschot Wilrijk van deze zomer. Negen van hen zijn nu vrijgelaten.

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft negen supporters vrijgelaten onder voorwaarden, meldt Het Laatste Nieuws.

Een eerste voorstel van eind november was dat er twee vrij mochten onder voorwaarden en dat de andere zeven naar huis konden met een enkelband. Het parket ging in beroep, maar nu is er besloten om ze allemaal vrij te laten zolang ze zich onderwerpen aan bepaalde voorwaarden.

Het voorval gebeurde op 13 augustus. Antwerp-hooligans wachtten bussen van streekrivaal Beerschot Wilrijk op op een parking in Mortsel. De bussen werden bekogeld met stenen en het kwam tot zware rellen. In de voorbije maanden werden vijftien à twintig personen aangehouden.