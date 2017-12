Antwerp en zijn supporters kregen vandaag goed nieuws te horen

Antwerp onthulde twee weken geleden zijn nieuwe, schitterende Tribune 1. Maar toen was het bouwwerk nog niet helemaal in orde met de brandveiligheid en de club moest dus improviseren voor de match tegen KV Mechelen. Maar nu is het wel allemaal in orde...

Tegen KVM stonden er nog drie brandweerwagens gereed. Er werd enkele uren voor de aftrap nog beslist om duizenden fans de toegang toe het stadion te ontzeggen omwille van veiligheidsredenen.

Voor de wedstrijd van zaterdag zullen die maatregelen allemaal niet meer nodig zijn. Er is een nieuwe controle van de brandveiligheid geweest en de conclusie was dat er geen probleem is om de tribune dit weekend in gebruik te nemen, weet Het Nieuwsblad.