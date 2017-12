Vijf Gouden Ballen: Ronaldo en Messi op gelijke hoogte, maar wie is nu de beste?

Cristiano Ronaldo heeft donderdag zijn vijfde Ballon d'Or in de wacht gesleept. Zo komt hij op gelijke hoogte met Lionel Messi, de tweede van deze jaargang.

"Het is een fantastisch moment in mijn loopbaan. Ik heb hier lang op gewacht. Het is een geweldig jaar geweest", begon winnaar Cristiano Ronaldo zijn speech. "Bij zulke verkiezingen helpt het als je met je club prijzen wint. Ik moet mijn teamgenoten van Real Madrid en de Portugese ploeg bedanken, zij zijn erg belangrijk voor me geweest."

Messi vs Ronaldo

De Ballon d'Or-verkiezing is al jaren een onderling wedstrijdje tussen Ronaldo en Messi, zonder twijfel de twee beste voetballers van deze generatie. Maar elke keer komt ook dezelfde vraag weer terug: 'wie is nu de beste?' Op Twitter werd er na de uitreiking stevig gediscussieerd. Vooral de spectaculaire comeback was het grootste argument voor de Portugees.

'Nu is het Ronaldo'

2008: Cristiano 1-0 Leo

2009: Cristiano 1-1 Leo

2010: Cristiano 1-2 Leo

2011: Cristiano 1-3 Leo

2012: Cristiano 1-4 Leo

2013: Cristiano 2-4 Leo

2014: Cristiano 3-4 Leo

2015: Cristiano 3-5 Leo

2016: Cristiano 4-5 Leo

2017: Cristiano 5-5 Leo



How to bottle a 4-1 & 5-3 lead 😂 pic.twitter.com/XcZCKZbsCL — M•A•J (@UltraSuristic_) 7 december 2017

Remember when in 2012 Messi fans used to say that wake me up when Ronaldo has same amount of BDRs as Messi? Hope you're all awake now. — 4-1 (@CarvajalRelated) 7 december 2017

Messi, lauded as the best ever, was 4-1 up, and for Ronaldo to bring it back to 5-5 in Messi's peak years, is testament to his talent. — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 7 december 2017

That ends the imaginary Messi/Ronaldo debate once and for all then. Bottled a 4-1 Balon D’or lead and some had the nerve to call him the ‘GOAT’ — adam (@FutboiAdam) 7 december 2017

'Messi is en blijft de beste'

Lionel Messi is compared to players like Pele and Maradona on a consistent basis.



Ronaldo is compared to Messi.



Levels. — Lav (@LavCFC) 7 december 2017

Cristiano #Ronaldo is de beste speler op aarde, #Messi is van een andere planeet. #ballondor — Jordibeeksma (@Jordibeeksma) 7 december 2017

Messi and his shadow Ronaldo pic.twitter.com/eHIHZpHMHa — Leo Messi (@messi10stats) 7 december 2017

Anderen zijn de discussie dan weer beu:

Ronaldo & Messi moeten verbannen worden van de Ballon d’or lijst, afou dit is niet meer leuk — D C T (@stuntmanpxpi) 7 december 2017