Belgian Red Flames spelen ook in 2018 mee aan internationaal toernooi

Foto: © photonews

Na de Cyprus Cup in 2015 en 2017 en de Algarve Cup in 2016 zullen ook in 2018 de Red Flames te vinden zijn op een internationaal toernooi. Dat is nu ook officieel bevestigd.

De Red Flames trekken opnieuw naar Cyprus, waar ze voor de derde keer zullen deelnemen. De Flames zijn onderverdeeld in groep B.

Oostenrijk, Spanje en organiserend land Tsjechië zijn de drie tegenstanders in de groepsfase, die op 28 februari, 2 en 5 maart zullen worden bekampt.

Op 7 maart is er nog een plaatsingswedstrijd. Vorig jaar werden de Flames op het toernooi zevende. Ook Italië - belangrijke tegenstander van de Belgische ploeg op weg naar het WK 2019 - is er bij, in groep A bij Wales, Finland en titelhouder Zwitserland.