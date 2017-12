Na fiasco met Eurostadion heeft UEFA ook topnieuws voor de Rode Duivels

Donderdag 7 december is een zwarte dag voor het Belgische voetbal, nadat het Eurostadionproject voor het EK in 2020 definitief afgekeurd werd. Maar de UEFA heeft ook een beetje goed nieuws voor ons.

De potten het voor de UEFA Nations League, een nieuw toptoernooi dat volgend jaar van start gaat, zijn bekend. België zat al samen met de beste landen in groep A, en nu worden ze daarin ook nog eens onderverdeeld bij de beste vier.

Aangezien de Rode Duivels in pot 1 zitten, kunnen ze toplanden als Duitsland, Spanje en Portugal al niet ontmoeten in de groepsfase. Andere landen als pakweg Nederland of Frankrijk behoren wel tot de mogelijke tegenstanders.

De UEFA Nations League moet een meer competitief en aantrekkelijk alternatief zijn voor oefeninterlands. Per divisie kan één land zijn ticket voor het volgende EK boeken. Op 6 september 2018 gaat het toernooi voor de allereerste keer van start.

Dit zijn de andere groepen: