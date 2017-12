Waar spelen de Rode Duivels hun komende oefenwedstrijden? "Rijsel? Daar ga ik voorlopig niet op antwoorden"

De Europese voetbalbond UEFA besliste donderdag dat Brussel geen host city wordt op het EK van 2020. Het dossier van het Eurostadion loopt minstens verder tot eind januari, maar een nieuwe voetbaltempel zal er natuurlijk niet van de ene dag op de andere dag staan.

In maart spelen de Rode Duivels een oefenmatch, en ook in juni - net voor de start van het WK - betwisten de Belgen drie vriendschappelijke wedstrijden. Wat met de volgende duels? Tegen Cyprus speelden de Belgen voorlopig hun laatste match in het te renoveren Koning Boudewijnstadion.

KBVB-vorzitter Gérard Linard gooide het idee opnieuw op tafel om uit te wijken naar andere locaties als Brugge en Luik. Wedstrijden in die speelsteden zouden de Belgische voetbalbond echter minder inkomsten opleveren wegens minder toeschouwers.

Dicht bij de fans blijven

En wat met vriendenduels net over de grens, in pakweg Eindhoven of Rijsel? "Daar ga ik voorlopig niet op antwoorden", zei CEO van de KBVB Koen De Brabander dinsdag op een persconferentie.

"Ten aanzien van de Belgische supporters moeten we voor fanbeleving blijven zorgen rond de Rode Duivels. Het is dan ook belangrijk om dicht bij onze aanhang te blijven."