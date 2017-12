Bob Peeters reageert op z'n terugkeer naar Westerlo: "Dat Anderlecht niet op mij zit te wachten, zo ver was ik al"

Bob Peeters moet Westerlo uit het slop trekken na de bijzonder magere 3 op 30. De oud-voetballer die in de zomer nog full time als analist aan de slag ging, keerde terug naar de club die hem vorig seizoen aan de deur zette.

Een opvallende keuze van Westerlo en Peeters zelf. In Het Nieuwsblad legt de oefenmeester uit waarom voor de noodlijdende 1B-club koos. "Dat Anderlecht niet op mij zit te wachten, zo ver was ik al. Maar ik word gevraagd terwijl er veel proftrainers thuis zitten. Ik voel me nergens te goed voor."

"Trouwens, Frank Vercauteren, twee keer kampioen van België, zit ook in 1B", merkt Peeters fijntjes op. "Mensen vragen me waarom ik die stress weer opzoek. Omdat ik graag op een veld sta, tiens. Ik wil graag coach zijn."

"Kwaliteiten om erin te blijven"

De nieuwe T1 gelooft dat Westerlo zich ondanks 2 overwinningen in 18 matchen zal redden. "Ik denk dat Westerlo de kwaliteit heeft om erin te blijven en indien nodig is er versterking mogelijk. Maar nu is het vooral zaak de hoofden leeg te maken, het vertrouwen weer opbouwen, structuur geven en dan geluk hebben met een resultaat."