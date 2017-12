Bondsvoorzitter in de put: "Veel krediet verloren bij UEFA en FIFA"

Foto: © photonews

Ondanks wat ze lieten uitschijnen, voelden ze bij de KBVB de laatste weken de bui al hangen. De hoop op uitstel vanwege de UEFA was bijzonder klein geworden. Het maakte de ontgoocheling bij bondsvoorzitter Gerard Linard er wel niet minder op.

Linard kon met zijn woorden en zijn lichaamstaal niet wegsteken dat het een klap was voor de hele Belgische voetbalbond. "Maar we moeten het aanvaarden", zei hij schouderophalend. "Het is een grote ontgoocheling, die negatieve beoordeling van de UEFA."

En die overstijgt enkel het prestige van een groot toernooi te mogen organiseren. "Dit doet het imago van de federatie en Brussel als hoofdstad van Europa geen goed. We hebben veel krediet verloren bij zowel de UEFA als de FIFA. Dat stelt ons diep teleur."

En de gevolgen zijn groot, ook in de portefeuille zal men dit voelen. "Zeker de Belgische economie zal dit voelen. Voor de horeca, sponsors en het toerisme is dit een groot verlies."