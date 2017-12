Cristiano Ronaldo volgt zichzelf op en wint zijn vijfde Ballon d'or

Donderdagavond is de winnaar voor de Ballon d'Or 2017 bekendgemaakt. Titelhouder Cristiano Ronaldo volgt zichzelf op, Messi en Neymar vervolledigen het podium.

Het is al de vijfde keer dat Cristiano Ronaldo de prestigieuze award wint. De laatste vijf jaar was het maar liefst vier keer aan hem, enkel in 2015 ging de trofee naar Lionel Messi.

Gianluigi Buffon valt net naast het podium en is zo ook de enige doelman in de top tien. Wat nog opvalt is de zevende plaats voor Kylian Mbappé (19), die hem de hoogst geklasseerde speler van een gouden Franse generatie maakt.

Dit is de volledige top 10:

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Neymar Gianluigi Buffon Luka Modric Sergio Ramos Kylian Mbappé N'Golo Kanté Robert Lewandowski Harry Kane